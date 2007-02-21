В результаті обвалення 5-поверхового будинку 2 людини загинули, 27 травмовано

У Стамбулі в результаті обвалення п`ятиповерхового житлового будинку дві людини загинули, 27 дістали різні травми, повідомляє місцева влада.

Як передає РІА «Новости» інцидент стався в ніч на середу в районі Зейтибурна в європейській частині Стамбула.

Причину обвалення будинку, спорудженого в 1987 році, поки що не встановлено.

За словами одного зі свідків інциденту, зруйнований будинок одержав серйозні пошкодження під час сильного землетрусу в серпні 1999 року, і не виключено, що він обрушився через розширення старих тріщин. На користь цієї версії, за його словами, свідчить той факт, що за декілька секунд до обвалення будинку почувся сильний гул.

Аналогічну версію не виключають і сейсмологи.