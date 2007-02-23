Литва погрожує зірвати переговори Росії з ЄС

Литва може приєднатися до Польщі, ветувавши переговори Європейського Союзу і Росії щодо нового договору про співпрацю.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Зігмантас ПАВІЛЬОНІС, повідомляє «Рейтер».

Причиною називається те, що російська «Транснефть» у липні через витік закрила вітку нафтопроводу «Дружба», яка веде до НПЗ литовської Mazeikiu Nafta, і досі не відкрила її.

«Ми хочемо, щоб це питання було винесено на обговорення на весняному саміті Європейського Союзу», - сказав З.ПАВІЛЬОНІС. Саміт призначено на 8-9 березня.

«Ми думаємо, що ЄС має вплинути на процес. Ми звернулися до президента, але нічого не відбулося», - додав З.ПАВІЛЬОНІС.

З.ПАВІЛЬОНІС заявив, що якщо ЄС не натисне на Росію, аби остання відкрила вітку «Дружби» до Литви, «є ідея заблокувати переговори з Росією». «Ми можемо стати другою Польщею», - резюмував він, посилаючись на аналогічне вето Польщі, введене через заборону на імпорт до Росії польського м`яса.

Як повідомляв УНІАН, в серпні минулого року представник Росприроднагляд заявив, що аварійна ділянка нафтопроводу "Дружба", по якій нафта поставлялася з Росії в напрямку Литви, буде закрита приблизно до лютого 2007 року.

Тоді "Транснефть" повідомляла, що після липневого витоку нафти ділянка трубопроводу в Брянській області, по якій нафта перекачується на білоруські НПЗ і до Литви, проходить незалежну експертизу. Мета експертизи - встановити, чи можлива модернізація чи необхідне прокладання нової труби. Компанія не називала приблизних термінів робіт.

«Транснефть» також спростовувала припущення литовських політиків і ряду експертів про те, що за припиненням поставок нафти аварійною ділянкою може стояти прагнення Москви натиснути на Вільнюс, який вибрав покупцем НПЗ Mazeikiu Nafta польську групу PKN Orlen замість дружніх Кремлю російських компаній.

До припинення нафтопроводом постачалося близько 250 тис. барелів нафти на добу на НПЗ Mazeikiu і експортний морський термінал Бутінге.