Американський конвой в Афганістані потрапив у засідку

В неділю на сході Афганістану 16 чоловік було убито і 25 одержали поранення в результаті теракту проти конвою коаліційних сил, повідомляє Associated Press.

Під час проходження конвою військовослужбовців США в провінції Нангарар афганські бойовики висадили начинений вибухівкою мікроавтобус. Потім по американській колоні був відкритий перехресний вогонь з автоматичної зброї.

Військовослужбовці США також відкрили у відповідь вогонь по нападаючих.

За словами представника місцевих властей, всі загиблі в результаті цього нападу - мирні афганці. Поки невідомо, чи загинули вони в результаті вибуху або були убиті у відповідь вогнем солдатів США.

Про втрати у складі сил коаліції поки ніякої інформації не немає.

Лента.ру