Російські десантники планують стажування в США і ФРН

Повітряно-десантні війська Росії планують стажування своїх військовослужбовців у США і ФРН, а також готові прийняти у себе представників країн-учасниць НАТО, повідомив журналістам командувач ПДВ генерал-лейтенант Володимир Шаманов.

"Начальником Генерального штабу буквально вчора поставлено завдання підготувати пропозиції, використовуючи формат Росія-НАТО, а також двосторонні угоди, наших фахівців у вигляді військового стажування різної тривалості готувати для поїздки до Збройних сил США, а також на Магдебурзький полігон Збройних сил ФРН", - наводить його слова РІА "Новости".

"При цьому ми не зациклюємося на собі і готові на основі взаємодії прийняти у себе наших іноземних партнерів, якщо будуть відповідні вказівки міністра оборони", - зазначив генерал.