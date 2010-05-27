Оприлюднено рейтинг кращих міст світу

Столиця Австрії Відень зберіг перше місце в списку кращих щодо якості життя міст. Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті консалтингової компанії Mercer. У щорічного дослідженні враховувалися особливості життя та роботи в 221 місті, тоді як 2009 року в ньому брали участь 215 міст.

Перша п`ятірка кращих міст залишилася незмінною. Друге і третє місця посіли швейцарці: Цюріх і Женева, - а четвертий рядок поділили між собою Ванкувер (Канада) і Окленд (Нова Зеландія). У прес-релізі оголошено список з 50 кращих за якістю життя міст. Гіршим містом у списку є Багдад.

Два канадські міста, Калгарі і Оттава, посіли перше і третє місця відповідно в списку екологічно чистих міст. На другий рядок потрапила столиця американського штату Гавайї - місто Гонолулу. Відень у цьому списку опинився лише на 44 місці.

Співробітники Mercer зазначили, що якість життя в багатьох містах залишалася стабільною протягом 2009 року, а також першої половини 2010 року. Проте в деяких регіонах і країнах умови життя значно погіршилися на тлі світової фінансової кризи.

Рейтинг міст, нагадує Лента.ру, складається з урахуванням 39 різних чинників, розбитих на 10 категорій. До критеріїв, що визначають положення міста в списку, відносяться, зокрема, політична й економічна обстановка, ступінь цензури ЗМІ, рівень забруднення довкілля, якість освіти і системи охорони здоров`я.