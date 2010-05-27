Москва хоче почути від Польщі і США «якісь виразні пояснення»

Міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ сподівається, що Вашингтон і Варшава дадуть пояснення з приводу розміщення ракет «Петріот» у Польщі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Розраховуємо, що якісь виразні пояснення прозвучать. Поки що нам лише говорять одне: не хвилюйтеся, це не проти вас. Ми вже це чули в минулому і розраховуємо, що новий характер відносин з Вашингтоном і Варшавою дозволяє розраховувати на більш докладні пояснення відносно того, що відбувається», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що РФ проти того, щоб в Європі розгорталася нова гонка озброєнь.

Водночас він сказав, що комплекси «Петріот» не відносяться до програми протиракетної оборони, але у багатьох сьогоднішній розвиток подій асоціюється саме з проблематикою ПРО.

За його словами, в РФ виникає нерозуміння, чому потрібно робити якісь кроки військово-технічного характеру, створювати якісь військові об`єкти, військову інфраструктуру в безпосередній близькості від кордонів Російської Федерації.

«Це питання, які ми ставимо нашим польським колегам і нашим американським партнерам», - наголосив С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 травня, в Польщі відбулася урочиста зустріч першої батареї системи протиповітряної оборони Patriot і 100 американських військових, які її обслуговуватимуть.

Міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ під час торжеств у місті Моранг на півночі Польщі, де буде розміщена система, назвав історичною цю подію.

Він зазначив, що польська сторона надає США інфраструктуру, навчальну базу, технічну підтримку і медичне обслуговування, і назвав важливим те, що поляки з приязню сприймають перебування військових США у Польщі.

Він додав, що присутність однієї батареї Patriot "не робить погоди", але сприятиме безпеці Польщі.

Раніше, в лютому, влада Польщі затвердила підписаний з Адміністрацією США в грудні минулого року договір SOFA (Status of Forces Agreement) про розміщення американських військових на території Польщі в рамках системи протиракетної оборони.