Найближчим часом буде призначено нового командувача ЧФ Росії

Найближчим часом буде призначено нового командувача Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до командування ЧФ РФ.

За даними джерела, попередньо планувалося, завтра до Севастополя має прибути міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ, аби особисто представити нового командувача ЧФ – віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА, який раніше обіймав посаду начальника штабу Північного флоту РФ.

Як заявив у коментарі УНІАН військовий експерт редактор видання «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, упродовж минулого і на початку 2010 року в експертному середовищі і в деяких ЗМІ обговорювалася можливість зняття з посади нинішнього командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірала Олександра КЛЄЦКОВА, призначеного на цю посаду 17 липня 2007 року.

«За деякими даними, російське політичне керівництво останнім часом дедалі частіше пред`являло претензії до діяльності віце-адмірала О.КЛЄЦКОВА, і розмови про його зняття з посади в Міноборони РФ і штабі російського ВМФ ходили давно», - відзначив експерт.