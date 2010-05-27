Німецький фрегат у Севастополі (фото)

Німеччина розцінює візит до Севастополя корабля ФРН «Нідерзаксен», що прибув до міста сьогодні вранці, як один з прикладів співпраці з Україною.

Про це у Севастополі заявив Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ під час зустрічі з командувачем Військово-Морських сил України Віктором МАКСИМОВИМ та командиром фрегату ВМС Федеративної Республіки Німеччина «Нідерзаксен» Андре ДІРКСОМ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи двостороннього військового співробітництва, торкнулись деяких питань програми перебування у Севастополі корабля ВМС ФРН «Нідерзаксен».

У свою чергу командувач ВМС України відзначив, що українські моряки вдячні німецьким колегам за співпрацю, зокрема під час багатонаціональних навчань. Крім того, В.МАКСИМОВ запропонував німецькій стороні направити для участі в українсько-американських навчаннях «Сі бриз» корабель ВМС ФРН.

За інформацією прес-центру, німецький дипломат у розмові з командувачем ВМС України розповів, що під час його вчорашньої зустрічі з міністром іноземних справ України Костянтином ГРИЩЕНКО останнім було підкреслено, що для українського уряду є важливою співпраця з Федеративною Республікою Німеччина. «Німецька сторона розцінює візит до Севастополя нашого корабля одним з прикладів такої співпраці», - наголосив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Як повідомляв УНІАН, візит німецького корабля до Севастополі триватиме до 31 травня.

Фото Андрія Любімова / УНІАН