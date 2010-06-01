Медведєв зробив День хрещення Русі державним святом

09:39, 01 червня 2010
Світ
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Не буде вихідним днем

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав закон про введення нового державного свята - пам`ятного Дня хрещення Русі, який відзначатиметься 28 липня, повідомляє прес-служба Кремля.

Раніше закон, розроблений міністерством культури, був схвалений Держдумою й затверджений Радою Федерації. Нове свято прирівнюється до днів військової слави та пам`ятних дат, а значить, не буде вихідним днем.

Ініціатива введення Дня хрещення Русі в число державних пам`ятних дат належить Російській православній церкві, яка цього дня шанує пам`ять князя Володимира, за якого відбулося хрещення в 988 році.

Коли закон обговорювався в Раді Федерації, сенатор Амір ГАЛЛЯМОВ виступив із пропозицією затвердити пам`ятну дату прийняття ісламу на Русі, яке відбулося на 66 років раніше хрещення. Спікер верхньої палати парламенту Сергій МИРОНОВ тоді розповів, що такий законопроект вже розробляється.

 

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