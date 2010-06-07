Євросоюз готовий перевіряти кораблі замість Ізраїлю
"Нам би дуже хотілося цим зайнятися"
Євросоюз може взяти на себе огляд вантажів на кораблях, які прямують до сектора Газа судах, оголосив глава МЗС Франції Бернар Кушнер, повідомляє AFP.
"Ми б зуміли дуже добре організувати перевірку суден, і дуже хотіли б цим зайнятися", - сказав Кушнер, виступаючи пізно ввечері 6 червня на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Франції і Великобританії в Парижі.
Євросоюз також готовий відповідати за роботу контрольно-пропускного пункту в районі міста Рафах на кордоні сектора Газа і Єгипту. Глава МЗС Великобританії Вільям Хейг, у свою чергу, нагадав, що європейські спостерігачі в минулому вже стежили за роботою КПП Рафах. За словами Хейга, у разі, якщо КПП Рафах перебуватиме під контролем Євросоюзу, можна буде забезпечити доставку в сектор Газа необхідної допомоги і, водночас, не допустити постачань зброї на палестинську територію.
Міністри закордонних справ Франції і Великобританії також заявили, що слід провести міжнародне розслідування інциденту з висадкою ізраїльського морського спецназу на одне з суден так званої "флотилії свободи".
Ізраїль, натомість, наполягає на тому, що сам проведе розслідування інциденту, який мав місце в ніч на 31 травня, коли під час захоплення ізраїльським морським спецназом судна "Маві Мармара", яке входило до "флотилії свободи", були вбиті дев`ятеро турецьких громадян, нагадує Лента.ру. Ізраїльська сторона наполягає, що люди, які перебували на борту судна, чинили запеклий опір, і спецназ мусив вдатися до зброї. Організатори "флотилії свободи" стверджують, що ізраїльські військові відкрили вогонь по беззбройних учасниках гуманітарної місії.