Євросоюз готовий перевіряти кораблі замість Ізраїлю

Євросоюз може взяти на себе огляд вантажів на кораблях, які прямують до сектора Газа судах, оголосив глава МЗС Франції Бернар Кушнер, повідомляє AFP.

"Ми б зуміли дуже добре організувати перевірку суден, і дуже хотіли б цим зайнятися", - сказав Кушнер, виступаючи пізно ввечері 6 червня на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Франції і Великобританії в Парижі.

Євросоюз також готовий відповідати за роботу контрольно-пропускного пункту в районі міста Рафах на кордоні сектора Газа і Єгипту. Глава МЗС Великобританії Вільям Хейг, у свою чергу, нагадав, що європейські спостерігачі в минулому вже стежили за роботою КПП Рафах. За словами Хейга, у разі, якщо КПП Рафах перебуватиме під контролем Євросоюзу, можна буде забезпечити доставку в сектор Газа необхідної допомоги і, водночас, не допустити постачань зброї на палестинську територію.

Міністри закордонних справ Франції і Великобританії також заявили, що слід провести міжнародне розслідування інциденту з висадкою ізраїльського морського спецназу на одне з суден так званої "флотилії свободи".

Ізраїль, натомість, наполягає на тому, що сам проведе розслідування інциденту, який мав місце в ніч на 31 травня, коли під час захоплення ізраїльським морським спецназом судна "Маві Мармара", яке входило до "флотилії свободи", були вбиті дев`ятеро турецьких громадян, нагадує Лента.ру. Ізраїльська сторона наполягає, що люди, які перебували на борту судна, чинили запеклий опір, і спецназ мусив вдатися до зброї. Організатори "флотилії свободи" стверджують, що ізраїльські військові відкрили вогонь по беззбройних учасниках гуманітарної місії.