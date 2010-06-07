У Польщі підтвердили факт мародерства після Смоленської авіакатастрофи

Варшавська окружна прокуратура підтверджує крадіжку двох банківських карток генерального секретаря Ради охорони памяті боротьби та мучеництва Анджея Пшевозніка, який загинув 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар прокуратури, яка розслідує цю справу, Моніка ЛЕВАНДОВСЬКА, злодії зуміли заволодіти близько 2 тис. доларів з рахунку загиблого польського чиновника. За її словами, зловмисникам вдалося отримати готівку з однієї із двох викрадених карток.

„Згідно з попередніми результатами розслідування, здійснено 11 виплат з однієї картки на суму близько 6 тисяч злотих. Що стосується іншої викраденої картки, то було 6 невдалих спроб”, - сказала прес-секретар прокуратури.

Вона додала, що зловмисники користувались картками з 10 по 12 квітня.

Прес-секретар повідомила, що прокуратура не володіє інформацією про затримання злодіїв, зауваживши, що польські слідчі звернулися за допомогою до Генеральної прокуратури РФ.

М.ЛЕВАНДОВСЬКА повідомила, що польська сторона не отримала від росіян відповіді на надісланий у другій половині травня запит у цій справі.

Вона додала, що польська прокуратура порушила кримінальну справу через факт викрадення карток і грошей 14 травня.

Водночас представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі підтвердила УНІАН факт затримання у Росії чотирьох військовослужбовців внутрішніх військ, підозрюваних у крадіжці карток, але не надала більше деталей.

Як повідомляв УНІАН, затримання працівників російського ОМОНу за викрадення банківських карток А.Пшевозніка 5 червня підтвердив прес-секретар польського уряду Павел ГРАСЬ.

МВС Росії заперечило факт крадіжки і затримання правоохоронців, назвавжи цю інформацію „цинізмом та блюзнірством”.