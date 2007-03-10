Д.Чейні обговорив з президентом Чехії плани США щодо ПРО

10:19, 10 березня 2007
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Вацлав Клаус у Вашингтоні

Віце-президент США Дік Чейні зустрівся у Вашингтоні президентом Чехії Вацлавом Клаусом і обговорив з ним плани Вашингтона щодо розміщення в Східній Європі елементів системи протиракетної оборони (ПРО). "Віце-президент подякував Чеській Республіці за внесок, який вона робить у забезпечення безпеки в світі як надійний союзник США по НАТО. Він наголосив на відданості США принципам евроатлантичної безпеки, подальшому зміцненню якої сприятиме співпраця двох країн у галузі протиракетної оборони", - йдеться в заяві, поширеній прес-службою президента Чехії.

У заяві також наголошується, що розміщення на території Чехії і Польщі елементів американської ПРО покликане захистити регіон від "потенційних загроз походженням з Близького Сходу", передає Associated Press.

Напередодні зустрічі з Д.Чейні у В.Клауса відбулися переговори з міністром оборони США Робертом Гейтсом. На сьогодні у президента Чехії також заплановані зустрічі з членами американського конгресу. Переговори з президентом США Джорджем Бушем в рамках нинішнього візиту В.Клауса не відбудуться, оскільки американський лідер нині здійснює турне країнами Латинської Америки. Візит президента Чехії до США завершується 10 березня 2007 р.

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