Качинський відвідав могилу брата у спільний день народження

20:39, 18 червня 2010
Світ
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Представники ЗМІ не були допущені

Київ. 18 червня. УНІАН. Кандидат у президенти Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ відвідав могилу брата, загиблого в квітні в авіакатастрофі під російським Смоленськом Леха Качинського.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, Я.КАЧИНСЬКИЙ і донька Леха Марта провели в крипті 20 хвилин, поклали червоні троянди і прослухали коротку месу. Представники ЗМІ не були допущені в замок Вавель, де похований Л.Качинський з дружиною.

П`ятниця 18 червня - день народження братів. «Сьогодні у мене сумне свято», - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ. Також сьогодні останній день передвиборчої кампанії.

Вибори президента Польщі призначені на неділю. Раніше Я.КАЧИНСЬКИЙ заявляв, що рішення балотуватися викликане бажанням продовжити політику брата.

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