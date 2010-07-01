Уряд Румунії скоротив 53 тисячі держслужбовців

Уряд Румунії ухвалив сьогодні рішення звільнити близько 53 тисяч працівників місцевих адміністрацій з метою виконати рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо скорочення бюджетних витрат. Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на румунське інформаційне агентство "Aджерпрес", для поповнення бюджету кабінет ввів додатковий податок для громадян, у чиїй власності знаходяться декілька одиниць житла, а також подвоїв податки на автомобілі, з об`ємом двигуна більше 2 літрів.

Прийнятий урядом Еміла БОКУ за рекомендацією МВФ пакет антикризових заходів передбачає зниження зарплат на 25%, пенсій - на 15%, а також згортання низки соціальних програм, скорочення сотень тисяч держслужбовців і низку інших непопулярних заходів. За словами Е.БОКА, це дозволить Румунії, що опинилася "в найважчій за останні шістдесят років економічній кризі", отримати допомогу від МВФ, ЄС та інших міжнародних організацій, які обіцяли виділити кредити на суму в 20 млрд. євро. Проте запевнення Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ, що "затягнувши пояси, румуни зможуть уникнути катастрофи, що спіткала Грецію", не переконали населення – в травні й червні профспілки вивели на вулиці Бухареста й інших румунських міст багатотисячні демонстрації протесту.

Ситуацією скористалася опозиція, яка вимагає відставки кабінету Е.БОКА, звинувачуючи його в проведенні політики "соціального геноциду". Зроблена в червні спроба оголосити кабінету вотум недовіри провалилася – в ході голосування в парламенті опозиції не вистачило всього вісім голосів - при необхідних 236 голосах проголосувало лише 228 депутатів.