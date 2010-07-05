Повінь підірвала авторитет президента Румунії

Повінь у районі річки Сирет на північному сході Румунії забрала життя 23 людей за останні десять днів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За їх даними, 40 районів постраждали від повені. Стихія знищила близько 250 будинків, ще 5,4 тисячі будинків і фермерських господарств постраждали. Затоплено 84 тисячі гектарів орних земель і пасовищ, а також 42 тисячі гектарів лісу. Більше 8 тисяч осіб залишили свої будинки в районі лиха.

Як повідомляють ЗМІ, кілька тисяч поліцейських, жандармів, військовослужбовців і пожежників допомагають постраждалим. Місцева влада намагається забезпечити жителів продуктами харчування і водою.

Президент Румунії Траян Бесеску відвідав у суботу кілька постраждалих районів і зустрівся з місцевими жителями. Він пообіцяв постраждалим, що держава забезпечить їх будівельними матеріалами, хоча нові будинки їм доведеться зводити в інших районах. Президент також заявив, що в майбутньому допомогу одержуватимуть тільки ті, хто застрахує своє майно.

ЗМІ зазначають, що Бесеску побував в зоні повені лише на десятий день лиха. За оцінками аналітиків, цей факт позначився на подальшому падінні популярності президента. За даними опитувань, які приводять румунські ЗМІ, зараз за Бесеску були б готові голосувати лише 11-12% виборців.