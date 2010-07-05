«Північний потік» вже дотягнули до європейського материка

Перша нитка газопроводу «Північний потік» досягла європейського материка.

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream.

«3 липня 2010 р. перша нитка газопроводу «Північний потік» досягла материка», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що перша нитка газопроводу вийшла на сушу у Лубміні (Німеччина).

«Тільки-но «Північний потік» вперше досяг європейського материка, а тут, у Лубміні, підійшов до того пункту, в якому ВІНГАЗ проектує і вже будує станцію здачі-приймання газу, а також сухопутні газопроводи OPAL і NEL», - сказав керівник проекту компанії Nord Stream AG з боку німецьких партнерів Георг НОВАК.

Також повідомляється, що на борту судна-трубоукладача «Castoro Dieci», що кинуло якір майже за кілометр від пункту виходу газопроводу на берег, з 28 червня триває зварювання; тут труби, довжина кожної з яких становить близько 12 метрів, зварюються в одну нитку - першу нитку газопроводу.

«Кожну годину магістраль приростає на 24 метри у довжину, а на берег її витягає високопотужна лебідка, встановлена на суші". Вихід другої нитки на сушу намічено на середину липня, відзначають у компанії.

За інформацією Nord Stream, восени 2011 року почнеться подача газу з «Північного потоку» на станцію здачі-приймання, що будується зараз. Там газ спочатку проходитиме очищення і підігріватиметься до потрібної температури. Потім вимірюватимуться якість, кількість і тиск газу. Після цього газопроводом OPAL протяжністю 470 кілометрів природний газ транспортуватиметься у південному напрямі, по території Мекленбургу - Передньої Померанії, Бранденбургу і Саксонії, до кордону між Німеччиною і Чехією у районі Ольбернхау, що в Рудних горах; після того, як газ пройде половину цього шляху, на станції, розташованій на південь від Берліна, його тиск знову підвищуватиметься до 100 бар.

Повідомляється, що зараз ведеться підготовка до будівництва будівель і котельної станції здачі-приймання. Перший камінь станції було закладено ще у лютому цього року. У листопаді 2010 року почнеться установка високонапірного обладнання станції, що у перспективі дозволить транспортувати до 55 мільярдів кубометрів природного газу, який надходить «Північним потоком».

Окрім цього наголошується, що будівництво газопроводу OPAL ведеться з вересня 2009 року. На всіх ділянках будівництва, між Лубміном і Рудними горами, робота йде повним ходом. Зараз будівництво просувається майже на 2,5 тисячі метрів на добу.

«Ми дуже задоволені такими темпами будівництва і повністю встигаємо за планом-графіком», - сказав керівник проекту «OPAL» у компанії ВІНГАЗ Ханс-Георг ЕГЕЛЬКАМП.

Газопровід OPAL, для будівництва якого використовуються труби діаметром 1,4 метра, - найбільший з усіх європейських газопроводів. ВІНГАЗ будує його за дорученням компаній OPAL NEL TRANSPORT GmbH і E.ON Ruhrgas AG.

Із сумарних 470 кілометрів газопроводу 260 кілометрів труб вже зварено, а влітку цього року труби більш ніж на половині траси буде укладено в траншею.

Разом з газопроводом OPAL заплановано побудувати і газопровід NEL. Він пройде від місця виходу «Північного потоку» на сушу повз Шверін і Гамбург до Реденського газосховища у Нижній Саксонії. Як і OPAL, газопровід NEL призначено для того, щоб з`єднати «Північний потік» з європейською мережею магістральних газопроводів.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборгу до Грайфсвальду (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Як очікується, першу нитку Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде побудовано до 2011 року, а другу аналогічної потужності - до 2012 року.