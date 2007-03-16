Президент завершив офіційний візит до Данії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив дводенний офіційний візит до Королівства Данія і відбув до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту Президент України зустрівся з королевою Данії Маргете Другою, прем’єр-міністром Данії Андресом ФОГ РАСМУССЕНОМ, спікером парламенту Крістіаном МАЙДАЛЕМ.

Також глава держави виступив перед членами данського товариства зовнішньої політики, представниками політичних та громадських кіл Королівства Данія, представниками дипломатичного корпусу та ЗМІ.

Крім того, глава Української держави виступив перед представниками ділових та банківських кіл України і Королівства Данія.

Під час візиту В.ЮЩЕНКА до Данії було підписано ряд двосторонніх документів, зокрема, про спрощений порядок оформлення віз для окремих категорій українських громадян, про реадмісію та інші.