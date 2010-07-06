У світі загинули 59 журналістів

З початку 2010 року в світі загинули 59 журналістів, йдеться у доповіді Press Emblem Campaign (PEC), розміщеній на офіційному сайті цієї організації.

Найнебезпечнішою країною для журналістів виявилася Мексика, там за півроку загинули дев`ять представників ЗМІ.

У Гондурасі загинули вісім журналістів, у Пакистані – шість, в Нігерії і на Філіппінах - чотири.

За даними PEC, також трьох журналістів було вбито у Росії і трьох у Колумбії. В Іраку, Непалі, Таїланді і Венесуелі були вбиті по двоє журналістів.

Всього вбивства були здійснені у 25 країнах. Лідирують за показниками країни Латинської Америки, в цілому там здійснено 25 вбивств журналістів за півроку, зазначає Газета.ру.