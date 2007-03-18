Італійського журналіста обміняли на афганських бойовиків

Афганський рух "Талібан" оголосив про звільнення італійського журналіста Даніеле Мастроджакомо, викраденого близько двох тижнів тому. Як повідомив представник руху, репортера передали третій стороні після того, як афганська влада відпустила двох талібів, заарештованих в 2005 році. За даними агентства Reuters, разом із журналістом звільнений його перекладач-афганець.

Мастроджакомо працює на римську газету La Repubblica. Один із співробітників видання повідомив AFP, що чув про звільнення журналіста. Заступник головного редактора газети не зміг підтвердити, що репортер знаходиться на волі. У Міністерстві закордонних справ Італії заявили: "Ми вважатимемо його вільними, коли він опиниться в безпеці в руках італійців".

Раніше таліби висунули ультиматум владі Італії, зажадавши звільнити бойовиків руху і оголосити дату виведення італійських військ з Афганістану. Інакше бойовики погрожували убити журналіста. 16 березня в пресі з`явилися повідомлення про вбивство водія, який був захоплений разом з репортером.

Лента.ру