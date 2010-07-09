Росія обміняла 10 своїх "шпигунів" на чотирьох західних

У Росії будуть звільнені четверо осіб, звинувачені в шпигунстві проти РФ, які будуть обміняні на "російських шпигунів", котрі визнали свою провину в нью-йоркському суді. Про це повідомили джерела в адміністрації президента США Барака Обами, пише РосБізнесКонсалтинг. Імена тих, хто буде звільнений, не повідомляються. До їх списку можуть увійти російський вчений Ігор Сутягін і, можливо, Сергій Скрипаль, колишній полковник ГРУ.

Зі свого боку прес-служба Кремля повідомила, що Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про помилування чотирьох осіб, раніше засуджених в РФ, зокрема Ігоря Сутягіна.

Напередодні з`явилася інформація, що І.Сутягін, засуджений в Росії за шпигунство на користь іноземної розвідки, доставлений з Москви до Відня в рамках очікуваної операції обміну між Росією і США. Раніше в американських і російських ЗМІ з`явилася неофіційна інформація про те, що І.Сутягін, який відбував покарання у виправній колонії в Архангельській області, днями переведений до Москви і може бути обмінений на одну з фігуранток "шпигунського скандалу" між Росією і США Ганну Чепмен (Чапман).

У п`ятницю 9 липня суддя на процесі у справі десятьох “російських шпигунів” видав розпорядження негайно їх депортувати, повідомляє France-Presse. Їм заборонено робити спроби повернутися до США.

Майкл Зоттолі, Патрісія Міллз, Михайло Семенко, Ганна Чапман, Вікі Пелаєс, Хуан Ласаро, Річард і Сінтія Мерфі, Дональд Хітфілд і Трейсі Фоулі були засуджені до термінів, які відбули в ув`язненні з моменту арешту 27 червня 2010 року, уточнює агентство Associated Press. Звинувачення у відмиванні грошей з них зняті, додає агентство Reuters.

Раніше всі десятеро визнали себе винними в змові з метою діяти як незареєстровані агенти іноземної держави.