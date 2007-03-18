Болівія залишить “Колу” без “Коки”

Конституційна комісія Болівії підтримала пропозицію ввести заборону на використання слова "кока" іноземними компаніями.

Заборону ініціювали болівійські фермери, що вирощують коку. Вони наполягають на тому, що рослина становить частину культурної спадщини країни і заслуговує на захист подібно до інших широковідомих продуктів, таких як шампанське або пармезан, названих за ім`ям місцевостей, звідки вони походять, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Кока є основним інгредієнтом кокаїну, але болівійці століттями використовували його як слабкий стимулятор, що знімає напади голоду і гірської хвороби. Корінне населення Болівії також використовує листя в релігійних церемоніях.

Представник комісії висловила подив у зв`язку з тим, що Coca-Cola може продавати свої безалкогольні напої по всьому світу, тоді як щодо Болівії діє заборона на експорт продуктів з кокою.

Сама Coca-Cola виступила на захист свого бренду, який, за її словами, захищений болівійським законодавством.

Болівія - третій у світі виробник кокаїну після Колумбії і Перу. Найбільшим ринком для наркотика є США.