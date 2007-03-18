Януковича хвилює, чому створення ПРО йде за неузгодженим сценарієм

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна може ініціювати свою участь в переговорах про створення глобальної системи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Якщо поглянути в історію створення або обговорення системи ПРО, ми пам`ятаємо учасників цього процесу – це, перш за все, США і Росія. Тому нас хвилює, чому зараз цей процес йде за таким неузгодженим сценарієм?», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку прем`єр-міністра України, зараз всім країнам-партнерам по створенню системи ПРО в Європі потрібно сісти за стіл переговорів. «Ми теж готові сісти за стіл переговорів. Нам є з чим йти. Ми маємо систему стеження за космічним простором, яка розміщена на території України і яка, до речі, спільно використовується з Росією», - додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може Україна ініціювати свою участь і запропонувати свій досвід у створенні системи ПРО, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Безумовно, може».