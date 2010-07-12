Буревій зупинив рух поїздів у Бельгії

У Бельгії через буревії залізниця працювала сьогодні зранку з великими запізненнями, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, падіння дерев на колії зупинило рух поятгів між Льєжем і Намюром, а також між Намюром і Люксембургом.

Через погані погодні умови значно затримувались зранку і швидкісні потяги Thalys, які не могли вчасно залишити Париж через сильну зливу.

Компанія з управління залізницями Бельгії Infrabel повідомила, що, враховуючи незмінність погодних умов, ризик проблем з рухом потягів залишається значним.