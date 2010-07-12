Буревій зупинив рух поїздів у Бельгії
15:28, 12 липня 2010Світ
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Ризик проблем залишається значним
У Бельгії через буревії залізниця працювала сьогодні зранку з великими запізненнями, повідомляють місцеві ЗМІ.
Так, падіння дерев на колії зупинило рух поятгів між Льєжем і Намюром, а також між Намюром і Люксембургом.
Через погані погодні умови значно затримувались зранку і швидкісні потяги Thalys, які не могли вчасно залишити Париж через сильну зливу.
Компанія з управління залізницями Бельгії Infrabel повідомила, що, враховуючи незмінність погодних умов, ризик проблем з рухом потягів залишається значним.
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