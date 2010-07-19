Країни НАТО приготували план виходу з Афганістану

Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг повідомив, що бойові війська Сполученого Королівства можуть бути виведені з Афганістану до 2014 р., передає телеканал Sky News.

Водночас він зазначив, що "уряд країни ще не складав чіткий план дій в Афганістані на найближчі роки".

Міністр оборони Великої Британії Ліам Фокс повідомив у свою чергу, що влада Сполученого Королівства не планує проведення бойових операцій в Афганістані після 2015 р. За його словами вже сьогодні уряд має секретний документ, де зазначено, що виведення бойових військ з Афганістану заплановане до 2014 р. У цьому документі також йдеться, що виведення військ НАТО почнеться вже найближчі місяці, проте повністю контроль над ситуацією афганським силам безпеки буде передано в 2014 р.

20 липня 2010 р., повідомляє РосБізнесКонсалтинг, у Кабулі пройде міжнародна конференція за участю президента Афганістану Хаміда Карзая і керівників більшості держав, чиї війська беруть участь в операціях НАТО в Афганістані. Очікується, що під час цього заходу буде озвучений план поетапної передачі контролю за ситуацією в країні від сил НАТО місцевої армії і поліції.