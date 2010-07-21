Армія Ізраїлю обмежить використання білого фосфору

Ізраїльська армія має намір вжити заходів для скорочення жертв серед мирного населення в можливих конфліктах, повідомляє Бі-бі-сі.

Зокрема, армія Ізраїлю заявляє про обмеження зарядів з білим фосфором в міських районах.

Під час вторгнення ізраїльських військ до сектора Газа в грудні 2008 – січні 2009 року загинули 13 ізраїльтян і близько 1400 палестинців.