Франція збудує для Росії два вертольотоносці типу "Містраль". Про це повідомив президент Николя Саркозі, відвідуючи суднобудівельну верф у місті Сент-Назер, пише ІТАР-ТАСС.

Раніше повідомлялося, що Москва придбає судна цього типу з французькою технічною начинкою, включаючи бойову навігацію, але озброєння і вертольоти на кораблі будуть російські. Крім того, в Росії планують використовувати цей вертольотоносець в північних широтах, серед криги. Для цього буде необхідно посилити борти кораблів.

Спочатку Росія планувала купити у Франції один корабель типу "Містраль", а три збудувати за ліцензією на російських верфях. Проте раніше цього року президент Франції Николя Саркозі заявив про те, що ведуться переговори за схемою "2+2", яка передбачає закупівлю двох готових кораблів у Франції і будівництво двох у Росії.

Саркозі, який у п`ятницю відвідав підприємство в місті Сен-Назер, яке переживає важкі часи, сказав співробітникам, що найближчим часом у них буде достатньо роботи.