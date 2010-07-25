Російський пілот холоднокровно втік від терористів на літаку

Російський пілот зміг втікти від терористів, які напали на його літак в Демократичній Республіці Конго (ДРК).

Бойовики угруповання "Демократичні сили визволення Руанди" ( FDLR), які діють на сході ДРК, захопили літак на віддаленому аеродромі в провінції Північне Ківу. Вони узяли в заручники пілота, громадянина Індії, і поранили громадянина Конго, який був у літаку. Проте другий пілот, росіянин, зміг вчинити втечу від терористів на літаку і долетіти на ньому до регіонального центру, міста Гома. На борту літака був і поранений конголезець. Льотчик-індус залишається поки в руках у екстремістів, передає Reuters. Відомо, що літак використовувався місцевими компаніями для перевезення олов`яної руди, яку здобувають на шахтах в Північному Ківу. Окрім заручника, до рук терористів потрапили гроші - 60 тис. дол.

FDLR складається переважно з членів племені хуту, яке бореться за владу з іншим плем`ям - тутсі - в сусідній з ДРК Руанді, дає довідку РосБізнесКонсалтинг. Проте сьогодні вони вимушені переховуватися від руандійської влади на території Конго. Угруповання взяло участь в бойових діях проти уряду ДРК в Другій конголезькій війні 1998-2003 рр. Його бойовики відтоді відмовляються скласти зброю і організовують різні злочини на території ДРК.