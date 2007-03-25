Папа Римський розкритикував ЄС

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI розкритикував Євросоюз за відхід від християнської віри. З критикою на адресу прихильників інтеграції він виступив на зустрічі з єпископами у Ватикані, присвяченій 50-річчю підписання договору в Римі про утворення ЄС.

"Фактично можна сказати, що європейський континент втрачає віру в майбутнє", - заявив БЕНЕДИКТ XVI, обговорюючи нинішню демографічну ситуацію в Євросоюзі. За його словами небажання батьків заводити багато дітей не тільки призводить до несприятливих економічних наслідків, а й породжує індивідуалізм разом із відсутністю будь-якої турботи про наступні покоління, повідомляє Associated Press.

Ватикан і раніше критикував політику побудови Євросоюзу. Представники Святого престолу, зокрема, переконували укладачів конституції ЄС включити туди пункт про необхідність слідувати християнському ученню, проте політики відмовилися слідувати цій пораді. Пізніше провал референдумів про конституцію у Франції і Нідерландах БЕНЕДИКТ XVI назвав наслідком "спроб побудови єдиного європейського дому без урахування традицій жителів континенту".

Варто зазначити, що БЕНЕДИКТ XVI ще до свого обрання на пост керівника католицької церкви був відомий як прихильник консервативних течій. Він виступив проти радикальних реформ, що стосуються зокрема відношення Ватикану до нетрадиційних сексуальних орієнтацій і значних поступок іншим конфесіям.