28 березня у Вірменії оголошений днем жалоби

Президент Вірменії Роберт Кочарян у понеділок підписав указ про оголошення 28 березня днем жалоби у зв`язку зі смертю прем`єр-міністра Вірменії Андраніка Маркаряна. Про це РІА Новостиповідомили в прес-службі глави вірменської держави.

Міністерствам, відомствам, обласним адміністраціям, мерії Єревану і дипломатичним представництвам Вірменії за кордоном доручено цього дня спустити державний прапор.

Прем`єр-міністр Вірменії, голова Республіканської партії, яка входить до правлячої коаліції Андранік Макарян помер від інфаркту в неділю вдень на 56-му році життя.

Маркарян очолював уряд Вірменії з 2000 року.

Прем`єр-міністр Вірменії Андранік Маркарян буде похований в середу, 28 березня