Газета відгородилася від терористів колючим дротом

Данська газета Jyllands-Posten, яка оприлюднила в 2005 році карикатури із зображенням пророка Мухаммеда, обгородила свій офіс колючим дротом з побоювань терористичних атак. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Як заявив головний редактор Йорн Міккельсен (Joern Mikkelsen) данському інформагентству Ritzau, газета прислухалася до поради данської Служби безпеки і розвідки (PET). Офіс Jyllands-Posten в місті Вісбю був обгороджений парканом заввишки 2,5 метра і завдовжки в один кілометр.

Після публікації карикатур на Мухаммеда, намальованих художником Куртом Вестергаардом, як автор малюнків, так і інші співробітники видання неодноразово одержували листи з погрозами, крім того, на них було здійснено кілька нападів. За голову карикатуриста була призначена нагорода. Публікація малюнків Вестергаарда викликала хвилю незадоволення серед мусульман по всьому світу, в багатьох країнах пройшли масові протести.

У червні 2010 року Курт Вестергааард заявив, що йде з Jyllands-Posten. Як одну з причин свого рішення він назвав небажання піддавати своїх колег небезпеці.