У Мінську арештували громадянку України

10:22, 27 березня 2007
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Посольство України контролює ситуацію 

БілорусьУ Мінську затримано громадянку України, яка розповсюджувала листівки на підтримку опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Посольство України в Республіці Білорусь, 26 березня судом Центрального району м.Мінськ було прийнято рішення про позбавлення волі строком на три доби громадянки України, затриманої 25 березня в столиці Білорусі за розповсюдження листівок із зображенням лідера білоруської опозиції Олександра МІЛІНКЕВИЧА.

Посольство вжило всіх можливих заходів з метою забезпечення прав та інтересів громадянки України.

Засуджена громадянка України в даний час утримується в приймальнику-розподільнику ГУВС Мінського міськвиконкому і, відповідно до рішення суду, має бути звільнена з під арешту сьогодні о 15.00.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Республіці Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, акція білоруської опозиції, що проводилася 25 березня в Мінську в рамках Дня Волі, закінчилася розгоном і затриманням її учасників. За даними ЗМІ, за участь в акції було затримано близько 30 осіб.

Крім того, напередодні акції правоохоронними органами Білорусі було затримано кілька десятків опозиціонерів. Загальна кількість затриманих становила близько сотні людей.

 

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