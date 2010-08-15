Жителі ФРН проти залучення в країну кваліфікованих іноземців

Попри брак власних фахівців у багатьох галузях німецької економіки, більшість німців - 54 відсотки - виступають проти притоки в країну висококваліфікованих кадрів з-за кордону, а за - 42 відсотки.

Як передає Deutsche Welle з посиланням на німецькі ЗМІ, такими є результати опитування, проведеного інститутом соціологічних досліджень Emnid на замовлення мюнхенського журналу Focus.

Більше за все противників притоку кадрів з-за кордону, згідно з результатами опитуваннями, серед мешканців східних земель, людей літнього віку і прихильників Лівої партії. Зокрема, у східних федеральних землях проти залучення іноземців висловився 61 відсоток опитаних, натомість на заході - 52 відсотки.

Серед респондентів у віці від 14 до 29 років проти притоку висококваліфікованих кадрів з-за кордону висловилися 42 відсотки. А серед учасників опитування у віці старше 50 років - навіть 60 відсотків.

Що стосується прихильників політичних партій, то серед симпатиків Лівої партії 64 відсотки виступають проти залучення іноземної сили. А серед виборців блоку ХДС/ХСС противників зарубіжних фахівців - 60 відсотків.