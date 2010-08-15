Коморовський прийняв на себе командування армією Польщі
22:26, 15 серпня 2010Світ
925 0
У день Війська Польського
Президент Польщі Броніслав Коморовський, який 6 серпня офіційно вступив на посаду, прийняв на себе командування армією країни. Він також відкрив меморіальну дошку, присвячену жертвам авіакатастрофи в Смоленській області, в якій загинув його попередник на посаді президента Лех Качиньський і військові керівники країни, передає Associated Press.
Б.Коморовський прийняв на себе командування армією в день національного Свята Війська Польського. 15 серпня 1920 року відбувся вирішальний перелом у тяжких боях під Варшавою між Червоною Армією і Військом Польським.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter