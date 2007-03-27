Прем`єр повертається до Києва

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив візит до Брюсселя і повертається до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український прем’єр провів зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, президентом Європарламенту Хансом-Герстом ПОТТЕРІНГОМ, а також взяв участь у відкритті виставки «Невідомий геноцид» у Європарламенті, присвячену Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Український прем’єр також провів півторагодинну дискусію з членами комітету Європарламенту з питань закордонних справ.

Окрім того у ході візиту було підписано Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС, а також Угоду між Україною та ЄС про торгівлю текстильними виробами.