Кухоль, подарований Шираку, обурив Туреччину

Пивний кухоль із зображенням перемоги Наполеона над Османською імперією у 1799 році, подарований канцлером Німеччини Ангелою Меркель французькому президентові Жаку Шираку, викликала критику у представників уряду Туреччини, передає в середу агентство France Presse.

Коли журналісти запитали у глави турецького МЗС Абдулли Гуля, що він думає з приводу сувеніра, він відповів: "Євросоюз повинен потурбуватися про майбутнє, а не про минуле". "Якщо ЄС дивиться в майбутнє, то треба дивитися в майбутнє. Постійно говорити про минуле недостойно", - заявив міністр закордонних справ Туреччини.

Як писали турецькі газети, сюжет розпису на кухлі відображає ворожість лідерів ЄС по відношенню до Туреччини, яка прагне стати частиною Євросоюзу. Меркель, нагадує агентство, є противником членства Туреччини в альянсі і пропонує лише встановити з цією країною особливі відносини партнерства.

Старовинний пивний кухоль з розписом на історичну тему був вручений Шираку в минулі вихідні під час святкувань 50-річчя Євросоюзу в Берліні. Після президентських виборів в квітні 2007 року французький лідер залишить свій пост.

Лента.ру