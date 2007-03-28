США відмовилися впроваджувати ПРО в Європі за допомогою НАТО

США відмовилися розміщувати свою систему протиракетної оборони (ПРО) в Європі за допомогою НАТО, заявив у вівторок заступник помічника міністра оборони США Брайан ГРІН.

Як передає Associated Press, Б.Грін аргументував це необхідністю одержувати згоду кожного члена НАТО для того, щоб заручитися підтримкою всієї організації. "НАТО ухвалює рішення на основі консенсусу, а це означає, що потрібно досягти єдності думок. Тим часом, ухвалення одностайного рішення - непросте завдання для будь-якої структури, не виключаючи і НАТО", - повідомив чиновник Палати представників Конгресу США.

Ряд європейських лідерів, включаючи канцлера Німеччини Ангелу МЕРКЕЛЬ, закликали США розширити участь НАТО у встановленні компонентів американської системи ПРО в Європі, щоб уникнути конфліктів з країнами Східної Європи і з Росією.

Як повідомлялося, в лютому Чехія і Польща дали згоду на розгортання комплексів ПРО США на своїй території.