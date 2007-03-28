Масові зіткнення у паризькому метро

Кілька годин тривали безпорядки на станції паризького метро, котра обслуговує Північний вокзал; затримано дев`ять чоловік. Як повідомляє СтранаRU, зіткнення сталися через те, що ввечері у вівторок два контролери затримали 33-річного чоловіка, в якого не було квитка. Той чинив опір, напав на службовців, поранив одного з них, але був затриманий поліцією і доставлений на дільницю .

Свідками інциденту стала група молодих людей, здебільшого арабського і африканського походження. Вони вирішили, що затримання було проведене дуже жорстко: за їх твердженнями, порушникові зламали руку. Ці люди стали поводитися агресивно, на місце прибуло підкріплення поліції.

Протистояння переросло в зіткнення, близько 200 хуліганів вигукували гасла проти кандидата правих сил на посаду президента Франції Ніколя САРКОЗІ, який до понеділка очолював МВС. Молоді люди почали громити магазини "підземки" і бити скло. Поліція використовувала сльозогінний газ і палиці. Керівництво метрополітену на якийсь час зупинило роботу цього пересадочного вузла, потяги проїздили цю станцію без зупинки.