Кожен п'ятий американець вважає Обаму мусульманином (опитування)

Майже кожен п`ятий американець (18%) вважає президента країни Барака Обаму мусульманином. Про це свідчать результати опитування, проведеного приватним дослідницьким центром Pew Research Center. При цьому кількість американців, які відносять президента країни до мусульман, зростає: в травні 2010 р. таких було 11%, передає Associated Press.

При цьому кількість громадян США, які правильно назвали віросповідання власного президента, скоротилася до 34%, а 43% і поготів не знають, якої релігії дотримується Б.Обама.

Як повідомили в дослідницькому центрі, опитування щодо віросповідання американського президента, проводилося до того, як виникла дискусія щодо спорудження мечеті поблизу Світового торговельного центру, зруйнованого атакою терористів 11 вересня 2001 р., зазначає РосБізнесКонсалтинг. Б.Обама заявив, що мусульмани мають право на спорудження культурно-релігійного центру, але відмовився сказати, чи повинно це відбутися фактично.

Окреме опитування населення, проведене журналом Time вже після цих слів Б.Обами, показало, що 24% американців вважають, що президент країни є мусульманином. 47% заявили, що Б.Обама - християнин, і 24% відповіли, що не знають, якої релігії він дотримується. Крім того, 61% американців висловилися проти будівництва мечеті поблизу місця теракту 11 вересня і лише 26% підтримали проект.