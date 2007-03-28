У Греції страйкують держслужбовці

У Греції в середу проходить загальний страйк держслужбовців і студентські демонстрації.

Як повідомляє РІА “Новости”, об`єднання профспілок державних службовців АDEDY оголосило 24-годинну зупинку роботи. До них приєдналися диспетчери аеропортів, які зупинили роботу на чотири години, внаслідок чого були скасовані деякі внутрішні рейси.

Крім того, лікарні і "швидка допомога" обслуговують тільки термінові виклики.

Традиційна масова демонстрація студентів і викладачів університетів проходить зараз у центрі Афін. Студенти протестують проти планів уряду реформувати систему вищої освіти і дозволити створення некомерційних приватних університетів. Викладачі, які недавно погодилися перервати майже тримісячний страйк, вимагають, щоб їм була в повному обсязі виплачена зарплата.

До страйкуючих приєдналися навіть поліцейські, які провели акцію протесту перед будівлею міністерства громадського порядку в Афінах, вимагаючи підвищення зарплати.