ЦРУ визнало ядерний вибух у Північній Кореї невдалим

Керівник Центрального розвідувального управління США Майкл Хейден (Michael Hayden) заявив, що випробування ядерного вибухового пристрою, проведені в жовтні 2006 року в Північній Кореї, були невдалими, повідомляє Reuters.

На його думку, це свідчить про те, що заяви Пхеньяну про нібито наявність ядерної зброї сильно перебільшені.

"Сполучені Штати не визнають Північну Корею державою, яка має ядерну зброю, оскільки торішні випробування провалилися", - пояснив директор ЦРУ.

Нагадаємо, що офіційні північнокорейські джерела в жовтні минулого року оголосили, що їх країна провела успішні підземні випробування бойового ядерного заряду.

Проте вже тоді південнокорейські, японські й американські експерти висловили сумнів в успіхові експерименту, оскільки зафіксована ними потужність вибуху була значно нижча, ніж навіть у відносно невеликої бомби.

Лента.ру