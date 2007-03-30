Удар США по іранських ядерних об`єктах призначений на 6 квітня

Американський удар по іранських ядерних об`єктах запланований на 00:40 6 квітня 2007 року. Як повідомляє близький до ізраїльських спецслужб сайт DEBKA, таке стверджують джерела в російській розвідці, на думку яких, операція під кодовою назвою "Укус" триватиме не більше 12 годин.

Крім того, за цими даними, протягом операції будуть завдані масовані ракетні та авіаційні удари, які мають відкинути іранську ядерну програму на кілька років назад.

Цю інформацію підтверджує і РІА “Новости”, яке, посилаючись на джерело в російських силових структурах, повідомляє, що за даними розвідки, американці практично закінчили підготовку до військової операції проти Ірану.

За словами джерела, американська армія і флот будуть готові до нападу на Іран в першій половині квітня, якщо таке рішення ухвалить політичне керівництво США. Джерело також зазначило, що за даними розвідки, США вже визначили список можливих цілей на території Ірану, і відпрацювали план операції в ході маневрів, які щойно відбулися.

У безпосередній близькості від берегів Ірану знаходяться дві ударні авіаносні групи американського флоту: перша, на чолі з авіаносцем "Дуайт Ейзенхауер" (USS Dwight D. Eisenhower) - в Перській затоці і друга, на чолі з авіаносцем "Джон Стенніс" (USS John Stennis) - на півночі Аравійського моря.

Обидві авіаносні групи проводять широкомасштабні навчання, в яких задіяно кілька десятків бойових кораблів і суден забезпечення, підводні човни, а також більше ста літальних апаратів.

Іран, зі свого боку, також проводить маневри в Перській затоці, відпрацьовуючи блокаду цієї акваторії за допомогою корветів, катерів і підводних човнів за підтримки берегових ракетних батарей і військово-повітряних сил.

Лента.ру