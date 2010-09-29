Посаду Лужкова розділять на дві

Напередодні відставки нині екс-мера Москви Юрія Лужкова, повідомляють "Ведомости", в Кремлі та правлячій партії "Єдина Росія" заговорили про можливий розділ влади в російській столиці між політиком-мером і господарником-прем`єром, як вже було раніше. Ймовірно, що московський мер за посадою буде також віце-прем`єром федерального уряду. Виходячи з цього добираються одразу дві кандидатури: один - політик федерального рівня, другий - чиновник, який працює або попрацював у Москві.

Консультації про зміну Лужкова почалися ще місяць тому. Називають кілька кандидатур - переважно високих урядових і кремлівських чиновників.

У цьому шорт-листі заступник керівника адміністрації президента РФ Олександр Бєглов, міністр оборони Анатолій Сердюков, міністр з надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу і віце-прем`єр Сергій Собянін.

Переміщення Беглова не вимагає великих апаратних перестановок, Шойгу - найбільш рейтинговий з єдиноросів і допоміг би на федеральних виборах на чолі московського списку. Найскладніше підібрати заміну Сердюкову в умовах реформи армії, але Сердюків єдиний має досвід роботи в бізнесі, що цінує Медведєв.

Один із співрозмовників «Ведомостей» знає, що Сердюков обговорював з Путіним варіант свого переходу до Москви, коли був у Петербурзі в четвер, навіть на дві години затримавши початок колегії Міноборони. У відомстві ходили розмови, що місце мера запропонували Сердюкову, але той відмовився, мотивуючи це незавершеністю військової реформи.

Але всі ці претенденти - не москвичі ні за місцем народження, ні за місцем навчання. А чиновник, близький до Путіна, стверджує: Медведев вирішив, що новий мер все-таки повинен бути москвичем.

З політиків-москвичів, яких їхні колеги називали серед можливих замін Лужкову, - колишній губернатор Калінінградської області Георгій Боос і віце-мер Юрій Росляк. Не народився в Москві, але з юності живе в ній і закінчив МДУ перший віце-прем`єр Ігор Шувалов, який займається створенням в Москві Міжнародного фінансового центру.