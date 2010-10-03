На парламентських виборах у Латвії перемогла правляча коаліція

Перемогу на парламентських виборах у Латвії отримала правоцентристська правляча коаліція.

Згідно з останніми результатами підрахунку бюлетенів, правляча коаліція прем`єр-міністра Валдіса ДОМБОРВСКІСА набрала близько 59% голосів виборців, передає Радіо «Свобода».

Партія лівого крила "Центр злагоди", що перебуває в опозиції, - на другому місці, її підтримали близько 25% виборців.

Партія "За права людини в єдиній Латвії", що називає себе захисницею інтересів російськомовного населення, до нового парламенту не проходить.

Партії діючої правлячої коаліції отримують у Сеймі більшість. В.ДОМБРОВСКІС уже заявив про готовність сформувати новий уряд.