На парламентських виборах у Латвії перемогла правляча коаліція
11:12, 03 жовтня 2010Світ
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Результат - близько 59% голосів
Перемогу на парламентських виборах у Латвії отримала правоцентристська правляча коаліція.
Згідно з останніми результатами підрахунку бюлетенів, правляча коаліція прем`єр-міністра Валдіса ДОМБОРВСКІСА набрала близько 59% голосів виборців, передає Радіо «Свобода».
Партія лівого крила "Центр злагоди", що перебуває в опозиції, - на другому місці, її підтримали близько 25% виборців.
Партія "За права людини в єдиній Латвії", що називає себе захисницею інтересів російськомовного населення, до нового парламенту не проходить.
Партії діючої правлячої коаліції отримують у Сеймі більшість. В.ДОМБРОВСКІС уже заявив про готовність сформувати новий уряд.
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