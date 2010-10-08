Під Варшавою почали будувати додатковий аеропорт до Євро-2012

Сьогодні у передмісті Варшави Модліні розпочалось будівництво додаткового аеропорту, який має бути споруджений до проведення в державі матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, будівництво аеропорту на базі старого військового аеродрому обійдеться у близько 100 млн. доларів.

Євросоюз виділить Польщі 25 млн. євро на будівництво аеропорту в Модліні.

Згідно з планом, аеропорт працюватиме цілодобово й обслуговуватиме в першу чергу Low Cost авіалінії та вантажні перевезення, що дозволить розвантажити аеропорт у місті Окенче.

Аеропорт планується поєднати з центром Варшави спеціальною залізничною гілкою.

Як повідомляв УНІАН, Варшава одне із чотирьох польських міст, де відбудуться матчі Євро-2012. У польській столиці має відбутися перший матч чемпіонату.