У Киргизії завершилося голосування на парламентських виборах, що відбувалися в неділю.

Як передає РІА "Новости", ці вибори повинні стати найважливішим етапом в легітимації владних інститутів Киргизії після того, як у квітні президент Курманбек БАКІЄВ залишив країну і написав заяву про відставку, влада перейшла до тимчасового уряду, а парламент країни було розпущено.

Вибори до Жогорку Кенеша (Верховної Ради) покликані змінити державний устрій країни, перетворивши її з президентсько-парламентської на парламентську республіку: роль президента стане переважно представницькою, ключовими стануть повноваження парламента і прем`єр-міністра.

За даними Центрвиборчкому за три години до закриття дільниць, в голосуванні взяли участь близько 45% електорату (підсумкові дані щодо явки виборців Центрвиборчком обіцяє оприлюднити упродовж найближчих годин).

Вибори відбуваються за партійною системою, і на них не існує порогу явки.

На 120 місць до парламенту претендують 29 партій. Щоб одержати депутатські мандати, кожній партії необхідно набрати щонайменше 5% голосів виборців, а також дістати схвалення понад 0,5% електорату в кожній із семи областей країни.