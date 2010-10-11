10 жовтня 2010 року Нідерландські Антильські острови припинили існування, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Колишні голландські колонії Синт-Мартін (Sint Maarten, голландська назва південної частини острова Сен-Мартен) і острів Кюрасао стали незалежними державами у складі Королівства Нідерланди, а острови Бонайре, Саба і Синт-Естатіус перетворилися на автономні території Нідерландів.

Таким чином, нагадує агентство, Кюрасао і Синт-Мартін одержали такий же статус, як і Аруба, що стала незалежною у складі Королівства Нідерландів 1986 року.

За умовами угоди, уряд Нідерландів візьме на себе оборону і зовнішню політику нових країн. Тим часом уряди Кюрасао і Синт-Мартіна одержать більше повноважень і зможуть розпоряджатися податковими зборами.

Нідерландські Антільські острови існували з 1954 року як володіння Нідерландів у Карибському басейні. Між шістьма островами постійно виникали конфлікти, пов`язані з розподілом боргів і доходів.

На Кюрасао живуть близько 190 тисяч осіб, на голландській частині Сен-Мартена - приблизно 37 тисяч. Офіційна мова на всіх шістьох островах - голландська, проте на Сен-Мартене, Сабе і Синт-Естатіусі поширена англійська, а на Кюрасао, Бонайре і Арубі розмовляють на папіаменто (суміш іспанської, португальської, нідерландської і англійських мов).