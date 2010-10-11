На виборах в Ангарську перемагає Компартія
05:57, 11 жовтня 2010Світ
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Попередньо, 12 місць з 15
Згідно з результатами обробки бюлетенів, на виборах міської думи, що відбулися в неділю, в Ангарську Іркутської області перемогу отримала КПРФ, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За попередніми даними, її представникам дістанеться 12 з 15 місць.
Решту три місця займуть самовисуванці. Представники «Єдиної Росії», що брали участь у виборах, ЛДПР і «Справедливої Росії» залишаються без мандатів.
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