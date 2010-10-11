На виборах в Ангарську перемагає Компартія

Згідно з результатами обробки бюлетенів, на виборах міської думи, що відбулися в неділю, в Ангарську Іркутської області перемогу отримала КПРФ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За попередніми даними, її представникам дістанеться 12 з 15 місць.

Решту три місця займуть самовисуванці. Представники «Єдиної Росії», що брали участь у виборах, ЛДПР і «Справедливої Росії» залишаються без мандатів.