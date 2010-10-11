Америка відзначає День Колумба, державне свято, встановлене 1937 року президентом Франкліном Рузвельтом, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Мореплавець Христофор Колумб відкрив Новий Світ 12 жовтня 1492 року за Юліанським календарем, перебуваючи в цілковитій упевненості, що досяг краю Індії та маючи Кубу за Японію. Помилка мандрівника була розвіяна лише через шість років португальцем Васко да Гама, який і справді проклав морський шлях до Індії, обігнувши Африку.

У США історична роль першопроходця сприймається неоднозначно - прибуття європейських поселенців знаменувало початок масової колонізації, работоргівлі й винищення корінних народів, згодом названого геноцидом. Тому в США День Колумба буде також відзначений і демонстраціями протесту корінних народів Америки й правозахисних організацій.

Для більшості жителів американських мегаполісів, що нейтрально відносяться до особи першовідкривача, День Колумба - це заміські пікніки і останній "довгий" вихідний дачного сезону.

Традиційно День Колумба завжди відзначається в понеділок.