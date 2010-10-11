Понад 110 поліцейських постраждали в результаті зіткнень у Белграді

Понад 110 поліцейських у Белграді дістали в неділю ввечері поранення внаслідок зіткнень з членами радикальних угруповань, що намагалися перешкодити проведенню в сербській столиці гей-параду.

Як повідомляє NEWSru, за даними правоохоронних органів, поліцейських закидали камінням, у відповідь вони застосували сльозоточивий газ. Агресивно настроєна молодь розгромила припарковані в центрі автомобілі і дорожні знаки.

У ході центром Белграда взяли участь близько 1500 представників сексуальних меншин. Для підтримки правопорядку по маршруту їхнього проходження було розосереджено близько 5 тисяч поліцейських. Скінхеди та інші радикали намагалися прорватися до демонстрантів, що вилилося в запеклі зіткнення з вартовими порядку, передає ІТАР-ТАСС.

Поліцейським вдалося відтіснити і розсіяти нападників, які після цього почали громити вітрини, спробували штурмувати будівлю, що належала одному з місцевих телеканалів, закидали камінням посольство Австрії і спалили припаркований перед посольством Франції автомобіль. Серйозно поранено також одного з учасників параду, якого радикали підкараулили біля його будинку. Про потерпілих серед нападників поки що даних немає.

За даними белградського агентства "Бета", за участь у безпорядках поліцією було затримано десятки чоловік, зазначає РІА «Новости».