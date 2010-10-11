Путін: газ, як товар, не має альтернативи

Росія має намір збільшити видобуток газу до 1 трлн. кубометрів на рік для розширення своєї присутності на світових ринках.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на нараді з питань розвитку газової галузі до 2030 року у Новому Уренгої.

«Наші виробники повинні і можуть задовольнити зростаючі потреби в газі, гарантувати стійке постачання російських споживачів, зберегти і розширити свою присутність на світових ринках. Для цього належить наростити обсяги видобування газу з нинішніх 650 млрд. куб. м на рік до 1 трлн. куб. м на рік, тобто практично у півтора рази збільшити видобуток», – сказав В.ПУТІН.

Прем`єр-міністр висловив переконання, що газ як товар не має сьогодні і в найближчій перспективі реальної альтернативи. «Фахівці називають такий попит нееластичним. На жаль або на щастя для нас, для країни, у якої газу багато, це вельми непогано», – сказав В.ПУТІН.